Pouvez-vous vous faire "larguer" par votre avocat ?

MON CLIENT ET MOI - À l’occasion de la diffusion de notre nouveau podcast judiciaire, "Mon client et moi", nous vous proposons de vous aider à mieux comprendre certains éléments de fonctionnement de la justice que nous croisons souvent mais que nous sommes finalement peu à maîtriser véritablement.

Pourquoi dans certains cas la rupture entre un avocat et son client est-elle inévitable ? L'avocat peut-il quitter son client à tout moment de la procédure ? Nous avons demandé à Clarisse Serre, une avocate pénaliste, de nous éclairer.

Un avocat peut-il décider de rompre avec son client ?

Clarisse Serre : "Ce n'est pas toujours facile, cela dépend des conditions et des clients, mais en droit pénal un avocat a le droit de quitter son client. Et il peut le faire à n'importe quel moment de la procédure."

Pour quelles raisons un avocat quitte-t-il un client ?

C. S. : "La rupture peut avoir lieu si client et avocat ne s'entendent pas sur les honoraires ou quand un client et son avocat ne sont pas du tout d'accord sur la ligne de défense à adopter. Pour ma part j'ai été amenée à quitter certains clients quand un problème de personnalité entrait en jeu. Entre un avocat pénal et son client se tisse une relation de proximité. Or, si vous ne vous entendez pas du tout avec votre client et s'il ne vous fait pas confiance, cela ne peut pas fonctionner."

Cela ne marchera pas non plus si un client attend de vous un miracle. Alors bien sûr qu'un client ira chercher Eric Dupond-Moretti pour s'assurer d'un acquittement. C'est un avocat pénaliste réputé pour cela. Mais même Eric Dupond-Moretti ne peut certifier à quelqu'un qu'il peut l'acquitter à tous les coups, c'est impossible. A ce moment-là, il peut donc y avoir un point de rupture."

A l'inverse, un client peut-il changer d'avocat facilement ?

Clarisse Serre : "Oui bien sûr. C'est le cas notamment de personnes qui ont travaillé les premiers mois avec des avocats commis d'office. Ils décident parfois de changer d'avocat lorsque de grosses échéances arrivent".