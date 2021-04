Pourquoi utiliser des produits cosmétiques à base de CBD ?

Saviez-vous que le cannabidiol, aussi appelé CBD, est présent dans certains de nos produits cosmétiques ? À l'occasion de la fête internationale du cannabis, célébrée chaque année le 20 avril, une biologiste et une psychiatre reviennent au micro d'Europe 1 sur l'usage du CBD, molécule présente dans le cannabis... et dans la composition des cosmétiques.

Il faut savoir que le chanvre - la plante de cannabis - est utilisé par l'humain depuis l’âge de pierre. "La fibre du chanvre est très résistante, donc on l'utilisait pour fabriquer des cordages ou des vêtements, mais aussi pour ses vertus médicinales, ses propriétés apaisantes et anti-inflammatoires", raconte Sophie Strobel, biologiste pour la marque Paula’s Choice. "Aujourd'hui, on sait que les propriétés apaisantes proviennent du CBD qu'il y a dedans. Mais à l'époque, on ne le savait pas, c'était empirique", explique-t-elle.

Plus qu'un phénomène de mode

En 2021, on retrouve donc du CBD dans les crèmes, les savons, les huiles de massage ou encore les shampoings. Mais quel est l'intérêt d'ajouter cette molécule dans les cosmétiques ? Est-ce pour des raisons marketing ? Est-ce un phénomène de mode ? Non, répond Sophie Strobel, pour qui le CBD est un véritable allié beauté : c'est un anti-inflammatoire très puissant. "Le CBD agit un peu comme une clé qui ouvrirait les portes de la sérénité cutanée", explique la biologiste. "La peau est agressée au quotidien par les UV, le tabac, la malbouffe, le stress, etc. Le CBD est comme un professeur de méditation. Il va apprendre à la peau à se recentrer sur l'essentiel, s'apaiser, mieux se réparer et se défendre", précise Sophie Strobel.

On sait que le cannabis, lorsqu'on le fume, peut rendre dépendant. Est-ce que l'on peut devenir accro à la crème au CBD ? La réponse est non, selon le professeur Laurent Karila, psychiatre et addictologue à l’hôpital Paul Brousse à Villejuif. "Dans la plante du cannabis, il y a deux éléments importants, le tétrahydrocannabinol et le CBD, qui ont des effets complètements différents", explique-t-il. "C'est le tétrahydrocannabinol qui va être responsable de l'addiction. Le CBD ne rend dans aucun cas dépendant", précise le psychiatre.

Attention à l'exposition aux UV

Il n’y a donc pas de dangers à appliquer des produits à base de CBD sur sa peau, mais il faut quand même regarder la composition du produit, conseille la dermatologue Nina Roos. Et notamment la présence d'une certaine molécule, le terpène. Si l'on s'expose au soleil avec une crème qui contient des terpènes, le risque est de voir apparaître sur sa peau des irritations, des taches brunes voire des brûlures. "Il faut vérifier dans la composition que les terpènes ont été éliminés, ou alors utiliser le produit le soir, sans exposition au soleil le lendemain, et avec prudence sur les peaux très réactives", explique Nina Roos. Elle conseille également de faire un essai sur une autre zone du corps d'abord, et ne pas oublier la protection solaire.