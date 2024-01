Pourquoi les calendriers de 1996 se vendent à prix d'or sur Internet

Un retour 28 ans en arrière. Si vous faites partie de ceux qui collectionnent les calendriers, celui de 1996 pourrait vous être utile... ou vous permettre d'arrondir vos fins de mois. L'almanach de l'année 1996 se vend depuis quelques semaines à prix d'or, notamment aux États-Unis. Sur le site Ebay américain, certains calendriers, qualifiés par les vendeurs de "rares", se vendent jusqu'à 150 dollars (soit plus de 130 euros). En France, l'engouement semble moindre mais certains tentent tout de même de revendre leur vieux calendrier plusieurs dizaines d'euros.

Si des calendriers vieux de 28 ans sont aussi recherchés, c'est parce que les années 1996 et 2024 sont similaires. Les almanachs sont donc réutilisables. Sur la forme, comme 1996, 2024 est une année bissextile, avec 366 jours et un 29 février. Aussi, elles commencent toutes deux un lundi. De nombreux évènements sont identiques aux deux années : les Jeux olympiques, organisés à l'époque à Atlanta et cette année à Paris ; ou encore l'élection présidentielle américaine, marquée il y a 28 ans par la réélection de Bill Clinton.

Nostalgie des années 1990

Sur les sites de revente en ligne, si on retrouve principalement le traditionnel almanach du facteur de La Poste, avec ses images de fleurs, de chatons ou de chiens, ce sont ceux qui représentent les années 1990 qui sont les plus recherchés, et qui se vendent le plus cher. On retrouve par exemple des calendriers estampillés Mylène Farmer, Michael Jackson, Johnny Hallyday ou Pamela Anderson... Preuve de la mélancolie de certains pour les nineties.

Mais si vous n'aviez pas pensé à garder votre calendrier de 1996, celui de 2024 pourrait aussi coûter cher dans quelques années. En effet, les plus nostalgiques pourront de nouveau l'utiliser en 2052 et en 2080.