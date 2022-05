Pourquoi le réchauffement climatique va-t-il avoir un impact sur notre sommeil ?

Vous le saviez peut-être déjà : les écrans affectent votre sommeil... tout comme le réchauffement climatique. Une étude danoise publiée vendredi 20 mai dans la revue One Earth révèle que nos nuits vont raccourcir à mesure que les températures vont augmenter. Les scientifiques ont analysé des bracelets connectés, portés par près de 47.000 adultes vivant dans 68 pays différents. Au total, ce sont 7 millions de nuits qui ont été enregistrées entre 2015 et 2017.

Un manque de sommeil peut avoir des conséquences sur la santé

Pour bien dormir, il faut refroidir. Lorsque la température corporelle est basse, le corps sécrète plus d’hormones du sommeil. La température extérieure peut donc gêner ce processus en retardant l’endormissement et provoquer des réveils dans la nuit, comme l'explique Rachel Debs, responsable de l’unité du sommeil du CHU de Toulouse. "Au-delà de 25 degrés de température extérieure, il va y avoir un impact important sur la quantité d’heures de sommeil. C’est une diminution qui a été relevée, on passe de nuits courtes, à moins de 7 heures."

Pourtant, 7 heures de sommeil est le temps nécessaire pour une nuit réparatrice. L’étude montre que le risque de ne pas atteindre ce minimum de sommeil est multiplié par 3,5 dès les 25 degrés atteints. Les conséquences peuvent être nombreuses, détaille Rachel Debs : "Le sommeil est une phase de récupération pour différents organes. Pour le cerveau, donc si vous dormez moins, vous avez des capacités de concentration et de mémoire modifiées, des modifications de l’humeur également, et d’autres impacts comme par exemple sur le poids, le métabolisme, plus d’infection, etc."

L’étude souligne des inégalités notamment pour les plus âgés qui régulent moins efficacement la chaleur et perdent plus de sommeil tout comme les habitants des pays en voie de développement. La faute, peut-être, à l’absence de climatisation, selon les scientifiques.