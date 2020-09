Pourquoi le cru 2020 des vins de Bourgogne 2020 s’annonce exceptionnel

REPORTAGE

Cet été chaud, sec et très ensoleillé n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tous les agriculteurs. La vigne, par exemple, a beaucoup profité de ces conditions climatiques. C'est le cas notamment dans les vignobles bourguignons : 2020 s'annonce comme un grand millésime avec, enfin, une année parfaite sans intempéries et avec beaucoup de soleil.

"C’est vraiment le pinot qu’on boit avec plaisir"

Au Clos Vougeot, prestigieuse appellation des Côtes de Nuits, les vendanges, démarrées le 24 août, sont terminées depuis une semaine. Il s’agit tout bonnement des vendanges les plus précoces de l'histoire, avec un raisin parfait. "Oui, c’est bon, c’est bon...", valide François Labet, propriétaire du Château de La Tour en dégustant un grain. "C’est un raisin qui est sain, qui ne présente aucune trace de mildiou, d’oïdium ou de pourriture. 2020 est un très beau millésime."

"Les blancs sont déjà très précis, avec une très belle minéralité. Pour les rouges, des nuits fraîches nous ont apporté cette acidité qui va rendre les vins plus agréables. C’est vraiment le pinot qu’on boit avec plaisir en disant ‘c’est vachement bon, ressers-moi un autre verre’", sourit encore le viticulteur.

Des très, très grands millésimes, dans la même lignés sur 89, 90, 85

2020 ressemble même carrément à l'année parfaite en Bourgogne. Pour la première fois depuis longtemps, les vignobles n'ont été touchés ni par le gel ni par la grêle. "Grâce à Dieu, on a été épargnés cette année. On a un beau millésime en cave. La chance qu’on a eu, c’est qu’on a eu des petits arrosages pendant l’été, ce qui a permis à la plante de bien résister à la sécheresse", explique Xavier Monnot, vigneron à Meursault. "Ce qui fait qu’à l’arrivée, on a des beaux millésimes dans les deux couleurs, dans la même lignés sur 89, 90, 85… des très, très grands millésimes."

De belles perspectives donc. Un peu perturbées tout de même par la crise sanitaire qui a fait baisser les exportations, notamment vers les Etats-Unis et l'Angleterre.