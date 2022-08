Pourquoi la ville de Nancy verbalise les conducteurs qui laissent leur moteur allumé

Laisser son moteur allumé à l'arrêt ou en stationnement est désormais passible d'une amende de 135 euros dans la ville de Nancy. La mairie a publié un communiqué sur Twitter le 12 août, précisant que "Mathieu Klein, maire socialiste de Nancy, a pris un arrêté municipal d'interdiction aux conducteurs de laisser tourner leur moteur [...] en dehors de la circulation".

#communiqué La Ville de Nancy rappelle l'interdiction aux conducteurs de laisser tourner leur moteur en stationnement ou à l'arrêt en dehors de la circulation. ⤵️ pic.twitter.com/Q3pFi5n1H9 — Ville de Nancy (@VilledeNancy) August 12, 2022

Une mesure contre le gaspillage énergétique

Cette mesure vise non seulement à "protéger la santé publique" des Nancéiens, mais aussi à préserver "la sobriété énergétique". "C'est effectivement un phénomène qu'on constate à proximité des commerces, des écoles. Mais je pense qu'on peut effectivement tous remarquer cette habitude que les conducteurs ont prise", témoigne Mathieu Klein au micro d'Europe 1.

"L'objectif n'est pas de verbaliser"

"On sait que les gaz d'échappement sont responsables pour une part de la dégradation de la qualité de l'air. Donc, on a là un objectif de santé publique. Après l'été que nous connaissons, et bien, c'est aussi une mesure de bon sens contre le gaspillage énergétique. Sont exemptés de l'arrêté municipal les véhicules de secours, bien évidemment, et les véhicules frigorifiques de livraison", précise-t-il. "L'objectif n'est pas forcément de verbaliser. L'objectif n'est pas de remplir les caisses de la Ville. Il n'y a pas du tout eu de verbalisation à cette heure, et c'est même à espérer qu'il n'y en ait jamais".