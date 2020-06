Mort de George Floyd : malgré les interdictions, des rassemblements prévus à Paris

La colère partie des États-Unis à la suite de la mort de George Floyd, un américain noir tué par un policier blanc le 25 mai dernier, est en train de s'étendre un peu partout dans le monde. Mardi dernier, près de 20.000 personnes s’étaient rassemblées devant le tribunal judiciaire de Paris contre les violences policières et le racisme et en hommage à Adama Traoré, malgré une interdiction de dernière minute. Cette fois les arrêtés préfectoraux sont tombés bien en amont, vendredi matin. Deux rassemblements en hommage à George Floyd prévus samedi après-midi dans la capitale ont été interdits.

Les autorités redoutent la présence de casseurs

La première raison est que l’ambassade des États-Unis est située Place de la Concorde, un secteur hautement sensible, proche de l’Élysée et de l’Assemblée nationale, traditionnellement interdit à toute manifestation. À cela s’ajoute la crise du coronavirus. Les rassemblements de plus de dix personnes ne sont toujours pas autorisés en Île-de-France, rappelle la Préfecture qui craint aussi des débordements.

D’après les informations d'Europe 1, la police s’attend malgré tout à la présence de près de 15.000 personnes dont 100 à 200 casseurs et membres de l’ultra gauche. À priori, ils ne seront pas pro-actifs, seulement prépositionnés si ça dégénère.

Mardi soir, le rassemblement contre les violences policières organisé à l'appel du collectif Justice pour Adama, devant le Tribunal de Paris, avait été majoritairement pacifique avant que des heurts n’éclatent au cours de la dispersion. Selon les informations d'Europe 1, les autorités redoutent surtout la présence samedi de très nombreux jeunes, certains peu mobilisés habituellement, et présents pour leur premières actions qui pourraient se laisser embarquer dans des violences.