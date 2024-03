Pourquoi certaines musiques nous donnent-elles plus envie de danser que d’autres ?

Une question de tempo ? Vous entendez une note, une mélodie et vous ne pouvez pas vous empêcher de danser ? Certaines musiques ont le don de nous faire bouger, comme le démontre une nouvelle étude publiée dans la revue Science Advences par des chercheurs de l'Inserm.

Une question de rythme

Souvenez-vous de l'air de "Give Me the Night" de George Benson... Cette musique vous emporte ? Vous en aviez peut-être l'intuition mais dorénavant la science le met en équation. Tout est question de rythme, explique Benjamin Morillon, directeur de l'étude. "Le temps est probablement traité par notre système moteur. Vu que notre système moteur coordonne les mouvements, ça demande une horlogerie extrêmement précise. Et dans la musique, le temps est très important parce qu'il y a des rythmes très forts, donc naturellement on va activer cette horlogerie qui permet d'estimer des durées et donc on active notre système moteur."

"On préfère danser sur des musiques qui ont un rythme ni trop simple ni trop complexe"

Mais alors sans surchauffe, car les humains que nous sommes sont avant tout dans la mesure. "On préfère danser sur des musiques qui ont un rythme ni trop simple ni trop complexe parce que ça représente un challenge raisonnable en quelque sorte. Si quelque chose est trop simple, c'est trivial, ça nous ennuie, si c'est trop compliqué, on se décourage", poursuit Benjamin Morillon.