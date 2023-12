Pour son édition 2023, la fête des Lumières de Lyon se pare aussi d'un important dispositif de sécurité

Et c'est parti pour la fête des Lumières à Lyon ! Le coup d'envoi de l'édition 2023 est donné ce jeudi soir. Jusqu'à dimanche, 32 illuminations seront réparties un peu partout dans la ville, comme sur la place Bellecour, la cathédrale Saint-Jean ou le parc de la Tête d'Or. Deux millions de personnes - Lyonnais et touristes - sont attendues durant ces quatre jours, dans un contexte antiterroriste très tendu depuis l'assassinat de Dominique Bernard et l'attaque au couteau de Paris le week-end dernier. Pour assurer le bon déroulement de la fête, un dispositif de sécurité très important se met en place.

Périmètre fermé et entrées filtrées

Au total, ce sont 1.300 membres des forces de l'ordre qui seront déployés dès ce soir dans toute la ville : 500 policiers nationaux, 220 policiers municipaux, sans oublier 400 agents de sécurité privée. Le périmètre de la fête des Lumières sera fermé et les entrées seront filtrées, explique Juliette Bossart-Trignat, préfète déléguée à la sécurité. "Des hommes de la police nationale pourront procéder à des ouvertures de sacs, des palpations de sécurité et si nécessaire, à des contrôles d'identité. D'autres moyens sont mis en place comme des équipes cynophiles pour détecter les explosifs, de moyens de lutte anti-drones. Ce qui permet de faire face à toute éventualité", détaille-t-elle.

Les hommes du Raid seront en alerte. Et des policiers patrouilleront dans la foule, explique Nelson Bouard, directeur départemental de la sécurité publique. "Ce sont des policiers qui sont assez discrets, qui se postent dans les rassemblements mais un peu en retrait. Ils sont équipés d'un armement plus lourd que les patrouilles de police habituelle pour faire face à un niveau rehaussé de risque d'atteinte aux personnes", rappelle le directeur. La préfecture qui déploiera également une brigade spéciale, la CRS 83, pour faire respecter l'interdiction d'un rassemblement de l'ultra-droite annoncé pour vendredi soir dans le Vieux-Lyon.