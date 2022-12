À Lyon, une Fête des Lumières peu énergivore

À Lyon, il n'a jamais été question d'annuler la Fête des Lumières. Cette célébration est fêtée chaque année depuis 150 ans. De plus, malgré le contexte de crise énergétique, les 30 créations lumineuses qui vont orner la ville consomment très peu. "L'essentiel des technologies qui vont être utilisés sont des Led. La facture énergétique est extrêmement limitée. Elle est évaluée à 3.500 euros, ce n'est pas grand chose", explique le maire de Lyon Grégory Doucet au micro d'Europe 1.

2 millions et demi de visiteurs

La consommation électrique de ce moment particulier sera compensée : "Les œuvres lumières sont seulement éclairées pendant quatre heures. Pendant qu'on les illumine, on éteint les mises en lumières habituelles des bâtiments historiques, qui sont plus énergivores", explique Audrey Hénocque, chargée des Finances à la Ville de Lyon.

"On peut aussi ajouter que pendant que les Lyonnais et Lyonnaises viennent profiter de la Fête des Lumières, ils ne consomment pas chez eux en laissant allumer la télévision et les lumières", poursuit-elle. Tout le monde va donc pouvoir profiter de cette fête sans arrière-pensée. La grande majorité des hôtels lyonnais affichent complet. Plus de 2 millions et demi de visiteurs sont attendus durant quatre jours, plus qu'en 2019.