Pour ne pas disparaître, les producteurs d'artichauts partent à la conquête des jeunes

"Mangez des artichauts". Tel est le message de 300 producteurs d'artichauts qui voient leur production fondre d'année en année, notamment parce qu'on en mange de moins en moins. Les consommateurs d'artichauts ont généralement plus de 60 ans et les plus jeunes le délaissent, préférant l'avocat. Les producteurs ont donc décidé de les distribuer gratuitement lors d'une opération à l'université de Rennes.

70 % des consommateurs d'artichauts ont plus de 60 ans

"Ça faisait longtemps, c'est vrai, on va se remettre dans l'artichaut"... Le sourire de l'étudiant breton nourri à l'artichaut pendant l'enfance et qui renouerait presque avec une madeleine de Proust devant les 500 artichauts. Un cadeau des producteurs et coup de com de Pierre Gellébart. "Il y a une diminution de la consommation parce que 70% des consommateurs d'artichauts ont plus de 60 ans donc on a un gros travail à faire pour récupérer des jeunes consommateurs", explique-t-il.

Pour enrayer ainsi la chute de consommation, il a appelé la faculté et les artichauts prennent place dans l'épicerie gratuite pour étudiants. "Ça nous a un peu étonnés quand on nous a proposé 500 artichauts. On leur a recommandé de le faire à l'eau comme des pâtes, tout faire comme des pâtes, on met de l'eau chaude, on plonge l'artichaut parce que l'artichaut, le pauvre, était très triste qu'on ne le mange plus", lance-t-elle. Comme des pâtes ou au micro-ondes, suggèrent encore les producteurs qui espèrent ici un filon marketing durable.