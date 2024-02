Pour attirer de nouveaux volontaires, les pompiers proposent l'engagement différencié

50.000. C'est le nombre de volontaires qui manquent dans les casernes de pompiers, qui lancent une grande campagne de recrutement. Pour attirer un maximum de candidats âgés de 16 à 55 ans, les soldats du feu ont lancé l'engagement différencié. Concrètement, ils peuvent choisir de ne pas intervenir sur les incendies, mais uniquement sur les secours, par exemple. À Colmar, cela fait deux mois qu'on propose cette formule avec succès.

À cause d'un grave accident de la route dans sa jeunesse, Frédéric a dû renoncer à sa carrière de pompier. Mais il y a quelques semaines, il découvre l'engagement différencié et se porte alors volontaire. "Si ce statut n'existait pas, je n'aurais pas pu redevenir pompier parce que c'est ciblé sur le secours à la personne. Ça peut aller du malaise à l'accident de la route, les arrêts cardiaques et mon état physique ne me permet pas de faire de l'incendie. Donc aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise."

"Aller capter des gens qu'on n'arrivait pas à capter jusqu'à aujourd'hui"

Comme Frédéric, de nombreuses personnes ont sauté le pas en deux mois grâce à ce nouveau dispositif. "On a déjà capté une quarantaine de personnes sur cet engagement", se réjouit le colonel Bruno du Carrouges, des pompiers du Haut-Rhin. "Certaines personnes n'étaient pas forcément aptes physiquement, ou alors avaient peur de faire l'incendie. Et a priori, cet engagement nous permet d'aller capter des gens qu'on n'arrivait pas à capter jusqu'à aujourd'hui."

C'est d'autant plus intéressant que le secours d'urgence aux personnes représente 86 % des interventions des pompiers en France, contre 6 % seulement pour les incendies.