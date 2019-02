Policière menacée de mort et de viol : un homme condamné à quatre mois de prison

Un homme a été condamné vendredi à Bobigny à quatre mois de prison ferme pour avoir menacé de mort et de viol sur les réseaux sociaux Linda Kebbab, policière et déléguée syndicale Unité SGP police-FO, a indiqué samedi une source judiciaire.

Comparution immédiate. L'homme âgé de 31 ans, qui était jugé en comparution immédiate, a été condamné à quatre mois d'emprisonnement "sans mandat de dépôt", ont précisé Sandra Kollarik et Pascal Rouiller, les avocats de la policière et du syndicat, qui s'était également constitué partie civile. L'homme a aussi été condamné à verser "1.000 euros" de dommages et intérêts, a indiqué sur Twitter Linda Kebbab, précisant que cette somme serait reversée à des associations de la police.

"Je ne lâcherai pas". La policière, qui intervient régulièrement dans les médias, avait déposé plainte en septembre. "Il pensait pouvoir me menacer de mort et de viol lâchement derrière un pseudo sur les réseaux sociaux, sans conséquence", a-t-elle écrit sur Twitter. Mais, "les assauts numériques haineux n'ont pas de place dans l'État de Droit. Je ne lâcherai pas", a-t-elle ajouté dans un autre tweet.