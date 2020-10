Polémique autour d'un escape game proposant de "tuer" Emmanuel Macron

Depuis plus d'un an, à Toulouse, un escape game propose de libérer, d'emprisonner ou d'exécuter Emmanuel Macron. Ce concept particulier fait beaucoup parler de lui, notamment sur Twitter. Après avoir réussi à résoudre des problèmes pendant environ une heure, les joueurs ont face à eux un mannequin représentant Emmanuel Macron, ligoté sur une chaise, le visage recouvert de blessures. Ils ont le choix de lui rendre la liberté avec de la poudre de Perlimpinpin, de le condamner à une peine de prison ou bien de le "tuer" avec un cocktail molotov composé d'un morceau de gilet jaune.

À #Toulouse, #Arkanes propose un scénario politico-satirique. "Des anarchistes ont kidnappé le président de la République. Votre mission : le retrouver. La suite, c’est vous qui déciderez. Le libérer, le traduire en justice ou quelque chose de plus direct ?" pic.twitter.com/kPe3Miv9cg — EscapeGame•fr (@EscapeGameFR) October 5, 2020

La voix d'Emmanuel Macron en fond sonore

Pour que les joueurs soient encore plus captivés par l'intrigue, des célèbres phrases du président résonnent dans les locaux obscurs de l'escape game, peut-on lire dans le quotidien local La Dépêche. Parmi elles figurent notamment "Nous sommes en guerre" ou encore "Ceux qui ne sont rien".

Ce concept est-il de mauvais goût ? "Non", répond la directrice de l’escape game, qui est toutefois victime de menaces et d'insultes depuis plusieurs jours. Selon elle, ce concept illustre la "liberté d’expression" et le "droit à la caricature". La directrice pourrait être poursuivie par la justice pour "outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique" et/ou "incitation à la violence". Mais pour l’instant aucune procédure n’a été engagée par l'Élysée ou le président.