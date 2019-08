Pokémon GO passe la barre du milliard de téléchargements

Souvenez-vous, c'était à l'été 2016, le phénomène Pokémon GO débarquait sur nos smartphones et réussissait à conquérir 500 millions d'apprentis dresseurs en seulement deux mois. Mais la croissance du jeu a faibli et le jeu développé par Niantic s'est fait détrôner par Clash of Clans sur l'App Store seulement 74 jours après son lancement. Malgré ce revers, le studio de jeu vidéo a annoncé dans une vidéo YouTube avoir atteint le milliard de téléchargement, rapporte France info.

Le second jeu mobile le plus rentable

Il aura donc fallu près de trois ans pour que le jeu double son nombre de téléchargements. Mais si le jeu mobile n'est plus le plus rentable disponible sur smartphone, il a tout de même généré 2,65 milliards de dollars de recettes (2,39 milliards d'euros) depuis son lancement et pourrait bien passer la barre des trois milliards (2,7 milliards d'euros) d'ici la fin de l'année. Des chiffres qui, s'ils sont inférieurs à Clash of Clans, sont très loin devant Candy Crush, qui plafonne à 1,86 milliard de recettes.

Un succès certain donc, qui a d'ailleurs poussé Niantic a chassé les fans d'une autre saga : Harry Potter. Mais comme le rappelle Les Échos, le lancement de Wizard Unite, en juin dernier, n'a pas connu le même succès que son grand frère, et n'a rapporté pour l'instant "que" 12 millions de dollars (10,8 millions d'euros). Bien loin des 300 millions générés par Pokémon GO en quelques semaines après son lancement.