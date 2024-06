«Plus belle la vie» : la commune d'Allauch recrute des fans de la série pour un job d'été

À l'ombre des platanes, Céleste passe en quelque sorte son casting pour Plus belle la vie. Depuis son retour sur les écrans de TF1, la série s'est établie à Allauch, aux portes de Marseille. C'est dans ce village typiquement provençal que sont tournées les scènes d'extérieur du feuilleton, où l'on peut voir le commissariat, le cabinet médical et l'incontournable bar du Mistral. La mairie lance un circuit de visites et cherche actuellement les meilleurs ambassadeurs possibles.

"Un job de rêve"

Si elle avoue être un peu stressée, Céleste se réjouit tout de même :"C'est un job de rêve de pouvoir faire des petites balades dans un petit village tout mignon comme Allauch. C'est hyper plaisant pouvoir guider un groupe en parlant d'une série que j'apprécie".

Le DRH de la commune, David Adouane, a reçu des candidatures des quatre coins de la France. "Sur la présélection, on a bien évidemment privilégié ceux qui se sont présentés comme étant des fans absolus de la série", explique-t-il. "Il y aura quand même un groupe d'une vingtaine de touristes à animer, à intéresser, etc."

Une opportunité pour la commune

Cet engouement permet à la commune de surfer sur le succès de la série. Le maire d'Allauch, Lionel de Cala, s'en frotte les mains : "On voit bien qu'on a des visiteurs qui viennent de la France entière et même d'au-delà, pour marcher sur les traces des acteurs préférés de leur série. C'est une fréquentation supplémentaire dans le cœur du centre historique de la commune et c'est pour ça qu'on veut accueillir ces visiteurs dans les meilleures conditions pour qu'ils aient une expérience de visite la plus immersive possible".

Ce type de job d'été qui, s'il rencontre le succès escompté, pourrait bien être prolongé cet automne.