Playlist : 5 podcasts pour dédramatiser sur votre famille…

"Familles, je vous hais" Après quelques jours de confinement, force est de constater que vivre 24 heures sur 24 avec ses proches, avec ceux que l'on aime pourtant, avec ses enfants aussi n'est pas de tout repos. Alors l'équipe d'Europe 1 Studio a sélectionné pour vous cinq épisodes de podcasts natifs, d'émissions ou de chroniques en replay pour vous aider à... prendre un peu de distance !

#BUCKINGHAM

"L’abdication du roi Edouard VIII : l’histoire d’un cauchemar britannique" dans "Au coeur de l’histoire". Vous vous souvenez de ce coup de tonnerre à Buckingham Palace début janvier : Meghan et Harry décident du jour au lendemain de se mettre en retrait de la famille royale et de renoncer à leurs titres royaux ! Mais ce n’est pas la première fois que les Windsor se déchirent ainsi… Dans cet épisode de "Au cœur de l'histoire", produit par Europe 1 Studio, Jean des Cars revient sur l'abdication du roi Edouard VIII une histoire de couronne, de pouvoir, d’amour… et de querelles familiales !

#PAPAPOULE

"Isabelle Morizet avec Yannick Noah" dans "Il n’y a pas qu’une vie dans la vie". Yannick Noah, le champion de tennis, le chanteur à succès, a accepté de se confier sur ses multiples vies au micro d’Isabelle Morizet. A défaut de le voir sur scène prochainement, c’est l’occasion de découvrir la "recette du bonheur" d'un homme qui n'a pas hésité à partir plusieurs années en mer sur un bateau avec femme et enfant. Sa vie est aujourd'hui centrée notamment autour de sa famille, nombreuse, lui qui se voit désormais comme un "patriarche" conscient que le temps file.

#CONFIDENCES

"La libre antenne". "La relation de Marie avec son compagnon s’est envenimée depuis qu’ils ont emménagé ensemble" ou "Charlène a subi une relation toxique avec sa mère" : chaque soir de 22h30 à 1h du matin, dans La Libre Antenne sur Europe 1, Olivier Delacroix vous écoute et vous conseille. Et par les temps qui courent, plusieurs émissions méritent une petite réécoute pour s’enrichir des expériences des autres.

#TRAGEDIERUSSE

"Le tsar Alexandre II et Katia : un amour interdit" dans "Au coeur de l’histoire". En 1880, deux mois après la mort de la grande-duchesse Maria Alexandrovna, le tsar Alexandre II épouse Katia Dolgorouki, sa maîtresse incarnée au cinéma par Romy Schneider. Dans cet épisode de "Au cœur de l'histoire", produit par Europe 1 Studio, Jean des Cars revient sur une histoire d'amour interdite au dénouement tragique.

#DIVORCE

"Ai-je le droit de contraindre mon conjoint à divorcer" dans la chronique "Vos droits". Si le mal est déjà fait, s’il est trop tard… Roland Perez est là ! L’avocat et spécialiste "juridique" d’Europe 1 vous conseille si vous envisagez de prendre une décision définitive. Confinement ou pas, près de 45% de mariages se terminent par un divorce en France.

