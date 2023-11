Plan anti-tabac : «C'est trop», les fumeurs remontés contre l'interdiction de fumer dans les parcs

Le prix du paquet de cigarettes n'a pas fini de grimper en France. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté ce mardi un nouveau plan anti-tabac. En plus d'augmenter le prix des cigarettes, l'interdiction de fumer dans les parcs, les jardins et aux abords des écoles, sera étendue à tout le pays. Des mesures qui mécontentent les fumeurs.

Une mesure inutile pour certains

Comme tous les soirs, José retrouve ses compagnons de pétanque dans le parc, à deux pas de chez lui. Dans sa main droite, le cochonnet qu'il s'apprête à lancer et dans l'autre, son inévitable cigarette qui accompagne chaque partie. Pour le quinquagénaire, il est impensable de se passer de ce petit plaisir. "Ils ne peuvent interdire dans les parcs, ah non ! Ils ont déjà interdit de fumer dans les cafés, dans les transports. Enfin, on a envie de fumer, c'est un plaisir. Alors, on fume et puis c'est tout", affirme José au micro d'Europe 1.

Interdire la cigarette dans les parcs, une mesure inutile aussi pour Alain qui consume frénétiquement son tabac à rouler sur un banc au pied des arbres. "C'est trop", explique le jeune homme. "On est à l'air libre. Donc il n'y a pas de raison pour moi, c'est une question de liberté. Bien sûr, si le vent va vers quelqu'un qui ne fume pas, je vais me mettre ailleurs tout simplement", ajoute-t-il.

Des fumeurs enclins à faire un effort en cas de présence d'enfants

Thibaut est, lui, plus ouvert sur la question, à condition de trouver un compromis. "À côté de nous, on a un parc majoritairement avec des enfants en bas âge. Oui, je comprendrai", si on interdisait de fumer dans ce parc, estime le jeune homme. En revanche, "dans un lieu public où il y a des non-fumeurs mais pas d'enfants en bas âge, je ne vois pas pourquoi il faudrait interdire de fumer", ajoute-t-il. Mais ce qui énerve le plus le jeune homme, c'est bien cette nouvelle augmentation du prix du paquet de cigarettes avec un passage à 12 euros prévu dès 2025.