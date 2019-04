Philippe Croizon et sa femme évoquent leur couple : "Écrire un livre nous a sauvés"

ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

Au départ, l'idée est venue de Suzana Sabino. Elle a décidé de prendre la plume pour raconter sa vie aux côtés de Philippe Croizon. Cet aventurier, amputé des quatre membres, a multiplié les exploits ces dernières années. Lui et Suzana Sabino, ensembles à la ville depuis 13 ans, ont donc écrit Ma vie pour deux, pour confier leur histoire commune et aussi mettre en lumière le quotidien des aidants et des handicapés. Philippe Croizon et Suzana Sabino étaient chez Anne Roumanoff mardi.

C'est grâce à Meetic que Philippe Croizon et Suzana Sabino se sont rencontrés il y a treize ans. "Je ramassais râteau sur râteau", se souvient Philippe Croizon. "J'étais le mec sympa et jovial, mais dès que la nana voulait me rencontrer et que je lui exposais mon handicap, ce mec-là disparaissait", explique l'aventurier.

Suzana Sabino, elle, a dépassé ce constat. "Dès le deuxième message, il m'a décrit son handicap. Au départ, je n’étais pas forcément dans la recherche d’une relation qui dure. Alors on a commencé à discuter sur Internet et après par téléphone. J’ai vu qu’il avait la même philosophie de vie que moi", se souvient-elle. "Lorsque je l'ai vu, j'ai eu l'impression que je l'avais toujours connu", ajoute Suzana Sabino.

Dans Ma vie pour deux, le couple évoque tous les sujets. Les bons moments, comme les plus difficiles, la sexualité aussi. L'objectif du livre ? Faire changer le regard des gens sur le handicap. "Mes enfants voient le handicap différemment. Ils n’ont pas peur du handicap : c’est ce qu’il faudrait que tout le monde fasse", souligne Suzana Sabino.

De son côté, Philippe Croizon ne cache pas que le livre a servi d’exutoire, à l'un comme à l'autre. "Ce livre nous a sauvés", confie-t-il. "On était au bout de l’aventure, de ce que l’on avait mené et il nous a fait du bien".