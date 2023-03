«Peu importe le nombre, c'est le symbole» : les petits villages se mobilisent aussi contre la réforme des retraites

L'initiative en revient à un petit groupe d'habitants qui veulent faire entendre la voix du monde rural et démontrer que la colère contre la réforme des retraites se diffuse jusqu'au cœur des territoires. Pour cette neuvième journée de mobilisation, certains habitants de Bouquehault, dans le Pas-de-Calais, petit village de 800 personnes, ont préparé les tracts, les pancartes et les slogans. Ils espèrent que les habitants des villages des alentours ainsi que certains représentants du monde syndical viendront grossir les rangs.

La colère est "présente" dans les campagnes

Les choses ont été faites dans les règles. Valentin de Poorter, jeune enseignant de 28 ans, l’un des initiateurs de cette manifestation, est venu chercher en mairie l’attestation d’autorisation de manifestation. Depuis lundi, le jeune homme arpente le village avec des tracts appelant au rassemblement. Un mouvement social peu habituel pour ces habitants qui ont au départ cru à un canular. "Certaines personnes n'y croyaient pas ! C'est tellement original et peu banal, je me demande même si ce n'est pas une grande première", affirme Julia au micro d'Europe 1.

>> EN DIRECT - Réforme des retraites : suivez la neuvième journée de mobilisation

Le parcours de la manifestation empruntera les principales rues du village au départ de la place de la mairie. Dans son garage, Manu, prépare la pancarte qui sera plantée à l’entrée du village pour dire non à la réforme des retraites et au 49.3. "Les manifestations sont toujours dans les villes ou les grandes villes et c’est vrai qu’on n’entend pas beaucoup les campagnes et la colère des gens. En discutant avec les voisins, on la ressent, elle est tout à fait présente", indique-t-il.

"La colère traverse le pays"

En tête de cortège, un tracteur, symbole du monde rural. S'il n'est pas sûr que l’initiative déplace les foules, Valentin compte sur la force du message qui sera porté ce jeudi après-midi. "Peu importe le nombre, c’est le symbole. C’est simplement dire au gouvernement que la colère traverse le pays. Et nous, notre but c’est d’être des médiateurs entre des gens qui sont en colère et un gouvernement qui n’écoute pas cette colère." Avec un secret espoir : que la manifestation de Bouquehault inspire d’autres villages de France.