Pascal Praud et vous - Un examen médical pour conserver son permis ? Pourquoi l'association 40 millions d'automobilistes y est opposée

C'est une mesure qui ne passe pas pour l'association 40 millions d'automobilistes. Une directive européenne votée en ce moment-même au sein des institutions de l'UE prévoit d'obliger les conducteurs à passer un examen médical tous les 15 ans pour conserver leur permis de conduire. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Pierre Chasseray, délégué général de l'association, estime que cette mesure "n'est pas une bonne nouvelle", même si "elle ne stigmatise pas l'âge. La mauvaise chose, c'est qu'on ne consulte pas les professionnels de santé, et on ne regarde pas les statistiques : tous les pays qui ont imposé un contrôle médical n'ont eu aucune amélioration de la sécurité routière sur les catégories d'âge pointées", affirme-t-il sur Europe 1.