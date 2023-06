Permis à 17 ans : «Nous sommes prêts» assure le patron des auto-écoles ECF, Patrick Mirouse

La mesure doit permettre aux jeunes de gagner en autonomie, notamment en zone rurale. La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé ce mardi l'avancement de l'âge minimal pour passer le permis de conduire. Désormais, les adolescents âgés de 17 ans pourront passer l'examen et conduire seul, une fois le précieux sésame obtenu.

Les auto-écoles se préparent

Mais les auto-écoles s'avouent partagées sur la question. "C'est déjà possible de passer le permis à 17 ans", souligne ainsi Patrick Mirouse, président d'ECF au micro d'Europe midi, mais uniquement "pour les personnes qui ont fait la conduite accompagnée. Mais ils n'ont pas le droit de conduire" avant leur 18 ans, explique-t-il.

Avec la nouvelle mesure souhaitée par l'exécutif, les jeunes pourront également prendre le volant seul, avant leur majorité, une fois le permis obtenu. Alors, les auto-écoles "se préparent" à faire face à de nouveaux candidats, poursuit Patrick Mirouse. Et affirme : "Oui, nous sommes prêts".

"Nous sommes favorables à toutes les mesures qui facilitent la vie aux jeunes pour accéder à la mobilité, à l'emploi", poursuit-il, notamment pour ceux qui vivent en périphérie des grandes villes ou à la campagne. Mais pas question de laisser ces jeunes conducteurs sur la route sans suivi, alerte le président de l'ECF.

Les jeunes surreprésentés dans les accident de la route

"Nous, l'ECF, nous soutenons que si nous voulons un permis plus sûr à 17 ans, il faut un rendez-vous après le passage du permis. Car le jeune conducteur va se faire de l'expérience au cours des six premiers mois et c'est là qu'il va prendre des risques. Donc nous disons que dans cette période là, il faut qu'on ait un rendez-vous. Et il faut le rendre obligatoire pour tous les jeunes qui passent le permis à 17 ans", conclut-il.

En France, les jeunes sont surreprésentés dans les accidents de la route. Selon le bilan définitif 2022 de la sécurité routière, près de 549 jeunes âgés de 18 à 24 ans, sont morts sur les routes de l'Hexagone l'année dernière.