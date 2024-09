Périphérique parisien : le passage à 50 km/h sera généralisé le 10 octobre

Dès mardi, la vitesse maximale sur un tronçon de l'anneau périphérique de Paris sera réduite à 50 km/h, contre 70 km/h actuellement. Cette mesure concerne la section entre la porte des Lilas et la porte d'Orléans, comme l'a confirmé la mairie de Paris. Sa mise en place sera généralisée à partir du 10 octobre, a appris l'AFP vendredi auprès de la mairie de Paris.

Une période de transition

La transition vers cette nouvelle limite de vitesse nécessitera six nuits de fermeture, durant lesquelles des voies seront fermées par tronçons pour l'installation de la signalétique. Cette généralisation sera étendue à l'ensemble des 35 km du boulevard périphérique à partir du 10 octobre. "On ne va pas verbaliser les automobilistes dès le 1er octobre, il va y avoir une période de transition pour changer les panneaux, les radars...", a assuré la semaine dernière le premier adjoint à la mairie de Paris, Patrick Bloche.

Une mesure contestée

La décision d'abaisser la vitesse sur cette artère empruntée par plus d'un million de véhicules par jour a suscité des réactions mitigées. Le ministre délégué aux Transports, François Durovray, a exprimé son désaccord, soulignant que "cela ne servait à rien de restreindre la circulation s'il n'y a pas d'alternatives". Même si, a-t-il reconnu jeudi lors d'une conférence de presse, Anne Hidalgo est "parfaitement en droit d'appliquer une réduction de la vitesse".

Cette décision a également été critiquée par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ainsi que par plusieurs organisations patronales. Ils dénoncent une mesure jugée "unilatérale" et "anti-sociale", accusant la mairie de Paris de ne pas tenir compte des besoins des usagers de la route. L'abaissement de la vitesse sur le périphérique parisien s'inscrit dans une volonté de réduire les nuisances sonores et améliorer la sécurité routière. Toutefois, la mise en œuvre de cette mesure et son acceptation par les automobilistes restent des enjeux cruciaux à surveiller.