Patrick et Isabelle Balkany renoncent à se présenter à leur réélection en mars prochain

Selon nos informations, qui viennent confirmer celles de Marianne, les époux Balkany renoncent à se représenter aux municipales de mars 2020 dans leur fief de Levallois. Patrick Balkany, actuellement hospitalisé à l'hôpital Cochin, et sa femme Isabelle, première adjointe, ont tous deux été condamnés pour fraude fiscale et condamnés à dix ans d'inéligibilité. Ils ont fait appel, ce qui suspendait leur peine et leur permettait donc de candidater (sous réserve que lui sorte de prison). Mais ils ont finalement jeté l'éponge.

Une page se tourne à Levallois

Une décision qui intervient après le procès en appel pour fraude fiscale. Et des réquisitions plus sévères qu'en première instance notamment sur la peine dite complémentaire d'inéligibilité. En première instance, le parquet national financier avait demandé dix ans d'inéligibilité. En appel, le parquet général est allé plus loin et a demandé "l’exécution provisoire" de cette peine. Ce qui signifie que si la cour d'appel suit ces réquisitions, dans sa décision qu'elle rendra le 4 mars prochain, le couple Balkany sera contraint de démissionner de ses mandats à la mairie de Levallois et ne pourra pas se représenter aux municipales de mars 2020. Et aucun recours n'est possible.

Patrick et Isabelle Balkany ont ainsi devancé la décision de justice. L'entourage du maire de Levallois explique qu'il est "à bout". "Son état de santé, la prison ont eu raison de ses ambitions politiques", nous explique-t-on. Une page se tourne donc à Levallois. Patrick Balkany y avait été élu pour la première fois en 1982, en tant que conseiller général des Hauts-de-Seine, avant de se saisir de la mairie l'année suivante. Depuis, à l'exception d'une parenthèse entre 1995 et 2001, l'homme de droite y avait régné sans partage. De son côté, Isabelle était entrée au Conseil général des Hauts-de-Seine en 1988 et à la mairie, en tant que première adjointe, en 2001.