Pascal Praud et vous - «Tant qu'on paiera autant nos politiques, ils ne se battront pas pour le poste et le peuple» estime un auditeur

Une semaine après la nomination de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre part toujours à la rencontre des groupes parlementaires pour désigner son gouvernement. Alors que Les Républicains assuraient ne pas vouloir y retourner, il a suffi de la nomination de l'ancien commissaire européen à Matignon pour qu'ils fassent volte-face. Soif de pouvoir ou d'argent ? C'est la question que se posent Pascal Praud et Frédéric un auditeur dans l'émission Pascal Praud et vous. Ce dernier estime que "tant qu'on paiera autant nos politiques, ils ne se battront pas pour leur poste et pour le peuple".