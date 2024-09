Pascal Praud et vous - Sonia Mabrouk raconte son «parcours de la combattante» pour obtenir la nationalité française

Le suspect du meurtre de Philippine, un ressortissant marocain de 22 ans, était parvenu à entrer en France via l'Espagne, grâce aux accords de Schengen. Invitée à réagir à cette affaire dans l'émission Pascal Praud et vous, Sonia Mabrouk, auteure de Et si demain tout s'inversait, se demande comment celui-ci, condamné pour viol et visé par une OQTF, a-t-il pu rester sur le sol français.

Et la journaliste d'Europe 1, aux commandes de La Grande interview Europe 1-CNews du lundi au jeudi, de raconter sa propre expérience, son "parcours de la combattante", pour obtenir la nationalité française il y a une quinzaine d'années.