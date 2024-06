En couple avec une collègue, un salarié d'une entreprise ardéchoise a été licencié pour manquement à son obligation de loyauté. Il aurait profité de son poste pour échanger des informations confidentielles de l'entreprise avec sa compagne. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Maître Yves Toledano souligne qu'une relation amoureuse au travail est tout à fait possible en France, et il donne de précieux conseils pour que cela ne pose aucun problème au sein de l'entreprise.