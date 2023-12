Pascal Praud et vous - Propos d'Emmanuel Macron sur Gérard Depardieu : «Ce n'était ni le moment, ni le lieu», fustige une auditrice

Des propos qui divisent. Mercredi soir dans l'émission C à vous sur France 5, le président de la République Emmanuel Macron a pris la défense de Gérard Depardieu lors d'une interview fleuve, regrettant une "chasse à l'homme" alors que l'acteur est visé par des accusations d'agressions sexuelles. Dans l'émission Pascal Praud et vous, deux auditeurs ont salué cette prise de parole, mais cette dernière révolte Marine, auditrice d'Europe 1. "J'ai été assez choquée (...) Je trouve que ce n'était pas particulièrement le moment, ni le lieu d'aborder ce sujet-là, et que ce n'était pas non plus à lui de donner son avis sur l'affaire Depardieu", a-t-elle estimé au micro d'Europe 1.