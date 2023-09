Pascal Praud et vous - Projet de loi plein emploi : une mère au foyer est-elle «mieux à la maison», comme l'affirme un élu RN ?

Tous les Français doivent-ils être concernés par le projet de loi plein emploi du gouvernement ? Pas tous, à en croire les propos tenus par le député du Rassemblement national Jocelyn Dessigny. Lundi, l'élu de la cinquième circonscription de l'Aisne a remis le cause l'idée d'"inscrire tout le monde au fichier Pôle emploi, que tout le monde est employable et qu'il faut absolument mettre tout le monde au travail". Et l'élu de prendre un exemple bien précis : "Nous partons du principe qu'une mère au foyer, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper des enfants, si elle le souhaite, plutôt que de l'envoyer dans un dispositif où elle va devoir réaliser 15 heures d'activité".

"À partir de trois enfants, on doit les élever soi-même"

Cette déclaration a fait réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous, à écouter en direct tous les jours de 11 heures à 13 heures. Après son troisième enfant, Sylvie raconte qu'elle a elle-même quitté son emploi de comptable pour s'en occuper, et dit ne pas regretter. L'auditrice d'Europe 1 semble partager à moitié la sortie du député RN. "Quand on fait le choix d'avoir des enfants, à partir de trois, on les élève soi-même", estime l'auditrice qui a eu six enfants au total.

Benjamin, jeune auditeur d'Europe 1 qui va bientôt être papa pour la première fois, explique que sa compagne a également fait ce choix. "Pour elle, c'est inconcevable" d'élever ses enfants en parallèle de son travail, rapporte-t-il au micro de Pascal Praud. D'après une étude de l'Insee, en 2013, la France comptait un peu plus de deux millions de "femmes au foyer", c'est-à-dire des femmes âgées entre 20 et 59 ans, non-étudiantes et inactives, et vivant en couple.