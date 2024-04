Pascal Praud et vous - Phrase polémique de Léa Salamé à Artus : "Il ne faut pas qu'elle excuse" estime Philippe Val

Léa Salamé va-t-elle s'excuser publiquement ? La journaliste a déclenché la polémique sur les réseaux sociaux ce week-end dans son émission Quelle époque !, en rétorquant à l'humoriste Artus, qui disait avoir arrêté de boire de l'alcool, qu'il était "devenu chiant". Une phrase qui relève du second degré, analyse Philippe Val, auteur d'une carte blanche chaque lundi matin dans la matinale d'Europe 1, et invité de l'émission Pascal Praud et vous. "Je pense qu'il ne faut absolument pas s'excuser. On peut dire 'j'assume blague, c'était une blague'", affirme l'éditorialiste à Pascal Praud.