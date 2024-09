L'émotion est de mise à Vallauris, et plus généralement dans tout le pays, après la mort d'une fillette de 7 ans, Kamilya, percutée par un motard sur un passage piéton. Le pilote de la moto a été placé sous contrôle judiciaire, mais pas en détention provisoire. Une décision qui peut paraître surprenante, mais sur laquelle l'avocat Me Antoine Régley, spécialiste en droit routier, donne des éclaircissements.

"Il y a sept critères à la détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention constatant qu'il n'y a pas de casier judiciaire, il s'est peut-être dit qu'il n'y avait pas de risque de récidive", expose l'avocat dans l'émission Pascal Praud et vous. Pour lui, "le code de procédure pénale est appliqué. Si on en veut à quelqu'un, il faut en vouloir peut-être à ceux qui rédigent les lois plutôt que les juges qui les appliquent".