Pascal Praud et vous - «On croule sous les contrôles» : une syndicaliste agricole dénonce les promesses non tenues par le gouvernement

Après avoir retourné des panneaux de communes, dans la Drôme, des agriculteurs en ont récemment déplacé pour dénoncer l'inaction de l'État, et les promesses de janvier dernier non tenues par le gouvernement. La présidente du syndicat Coordination rurale de Corrèze, Amélie Rebière, interrogée dans l'émission Pascal Praud et vous, pointe du doigt ces difficultés persistantes auxquels est confrontée la profession.

"On parlait de simplification et d'arrêt des contrôles administratifs, ce n'est pas du tout mis en place. C'est même le contraire, on croule sous les contrôles actuellement (...) C'est insupportable pour nous", explique-t-elle, ajoutant à cela la problématique financière. "Que l'État paye ses factures. On n'a pas encore touché ce qu'on nous doit depuis 2023 et 2024, c'est dramatique pour notre trésorerie", confie Amélie Rebière, qui affirme pour sa part être en attente d'un versement de 2.000 euros.