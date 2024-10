Pascal Praud et vous - Nicolas Bedos condamné à un an de prison pour agressions sexuelles : une auditrice juge la sentence «disproportionnée»

"Cette condamnation, cette sévérité est totalement inédite, injuste, totalement inacceptable" : l'avocate de Nicolas Bedos a réagi à la condamnation de l'acteur et du réalisateur mardi à un an de prison, dont six mois ferme sous bracelet électronique, pour des agressions sexuelles sur deux femmes en 2023. Un jugement qu'Hélène, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous, considère être trop sévère. "Je trouve cette sentence extrêmement grave (...) et disproportionnée", affirme-t-elle sur Europe 1.