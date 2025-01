Pascal Praud et vous

Elias, un adolescent de 14 ans, a été poignardé à Paris vendredi 24 janvier pour avoir refusé de donner son téléphone portable à deux autres adolescents qui le rackettaient. Un fait de violence qui n'est pas sans conséquence selon Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête.

A 14 ans, Elias a été tué pour son téléphone, par deux autres mineurs de 16 et 17 ans. Une terrible affaire qui émeut la France entière, et qui n'a pas manqué de faire réagir la classe politique française.

Poignardé en début de soirée le 24 janvier et pris en charge par l'hôpital Necker, l'adolescent n'a néanmoins pas survécu et a succombé à ses blessures le 25 janvier à midi. Il avait été poignardé après avoir refusé de donner son téléphone à ses deux agresseurs, que son ami et témoin de la scène a pu identifier. Ces derniers sont connus de la justice.

"La valeur première n'est pas le courage mais la lâcheté"'

Pour l'eurodéputée du parti Reconquête, ces scènes de violence ne sont pas sans conséquences pour le futur des enfants. "Quand on voit que ce jeune garçon, il se fait planter d'un coup de couteau dans la clavicule parce qu'il refuse de donner son portable, alors on voit directement toutes les conséquences qui vont arriver : on va avoir des parents en France qui vont éduquer leurs enfants la lâcheté".

"Ils vont dire à leurs enfants 'si quelqu'un vient pour te racketter, tu donnes tout ce que tu as, parce qu'il peut avoir un couteau.' C'est-à-dire que pour la première fois sans doute dans l'histoire de France, on va dire aux enfants que la valeur première n'est pas le courage, mais la lâcheté."

"Je ne dis pas du tout que les parents ne devraient pas le faire. Mais je dis qu'on est dans une société où n'importe quel gosse de 16 ans peut posséder un couteau. Et c'est gravissime, parce qu'on les éduque dans l'inverse des valeurs qui devraient être celles d'une éducation normale."