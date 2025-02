Pascal Praud et vous - Mouton en couche-culotte dans un taxi : le témoignage du conducteur

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Furkan, chauffeur de taxi nancéien, est revenu sur le trajet qu’il a effectué de Nancy à Paris avec un animal de compagnie insolite dans le coffre : un mouton. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Ce chauffeur de taxi se souviendra très certainement de ce trajet toute sa vie. Ce mercredi 12 février, alors qu’il stationnait au niveau de la place de la République, à Nancy, Furkan, 22 ans, a pris en charge une touriste polonaise qui voulait se rendre à Paris. Si la destination paraît surprenante depuis Nancy, c’est l’animal de compagnie de cette femme qui l’est encore plus : un mouton en couche-culotte.

"J'étais stationné à la gare de Nancy. Il y avait des collègues devant moi, mais ils n'ont pas voulu prendre cet animal de compagnie par peur qu'il abîme le véhicule", a déclaré Furkan, lors de l’émission Pascal Praud et vous. "Du coup, je me suis permis tout simplement de prendre en charge l'animal de compagnie et la dame pour les emmener à Paris", a ajouté le chauffeur de taxi. "On l'a placé dans le coffre parce qu'il était vachement imposant. On s’est arrêtés pendant le trajet et il dormait dans le coffre", a conclu le conducteur.