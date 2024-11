Bac : «On nous jette un peu dans le grand bain», la future épreuve anticipée de maths inquiète les lycéens

"Choc des savoirs", acte II. Le ministère de l’Éducation nationale mardi a présenté une série de mesures censées relever le niveau des élèves, notamment en français et en mathématiques. Alors que d’ordinaire, ils ne passaient que le français, à partir de juin 2026, les élèves de Première auront aussi une épreuve anticipée de mathématiques. Une annonce qui a secoué les principaux concernés.

"Le bac de français plus le bac de maths, ça va faire beaucoup"

Quand ils apprennent qu'ils auront une épreuve de mathématiques l'an prochain, ces élèves de Seconde du lycée Camille Sée sont déconcertés. "On nous jette un peu dans le grand bain et on a quoi, un an, un an et demi pour se préparer ?" lance ce lycéen et tous ses camarades sont du même avis.

"Ça ne me plaît pas trop, en plus les maths c'est pas un truc qu'on aime souvent au lycée sauf si on veut faire un métier qui concerne les sciences", "déjà l'année dernière, je sentais qu'il y avait beaucoup de travail mais après, ça dépend du niveau de l'épreuve", "je trouve ça hyper précipité", "le bac de français plus le bac de maths, ça va faire beaucoup en première", soufflent-ils.

Pour Laurent Zameczkowski, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l’enseignement public (PEEP), cette mesure rajoute de la complexité au baccalauréat. "Cette épreuve n'a jamais été évoquée. On a pas les contours, en termes de programme ou de coefficient, c'est difficile pour nous de savoir s'il y aura un véritable intérêt et quel sera le niveau de pression ajouté sur les élèves", avertit-il au micro d'Europe 1.

Deux épreuves pour ceux de la spécialité Maths

Peu de détails sur cette nouvelle épreuve ont été pour le moment révélés… Seule indication : deux versions de l’épreuve auront lieu. Une concernera les candidats qui ont choisi la spécialité Maths et l'autre sera destinée à ceux qui n’ont que les maths en tronc commun. Mais attention, ceux qui ont pris la spécialité Maths auront une deuxième épreuve à passer en Terminale.