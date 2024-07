Notation du Grand oral : élèves et professeurs dans le flou concernant le barème de cette épreuve

Chaque année depuis son instauration, le Grand oral du bac fait l'objet de contestations de notes par les élèves. C'est le cas des élèves du lycée Yabné à Paris qui se sont plaints d'avoir reçu de très mauvais résultats, mais ils ne sont pas les seuls. Des candidats ont parfois de très bonnes notes sans avoir beaucoup travaillé, d'autres semblent s'être fait "saquer".

"Je ne comprends pas l'écart, ça me paraît délirant"

Céline ne comprend pas pourquoi sa fille a eu 8/20 au grand oral : "Énormément surprise. Le sujet, elle l'avait énormément travaillé, on l'avait répété ensemble, elle le connaissait très bien. Par ailleurs, ma fille a deux sœurs aînées qui ont passé le Grand oral. Elles ont eu des notes canoniques, je ne comprends pas l'écart, ça me paraît délirant".

Les candidats sont interrogés sur l'un des deux sujets qu'ils ont travaillés toute l'année. Et la qualité de leur prestation dépend du temps que leur professeur leur a accordé pour les entraîner sur cet exposé. Des conditions de préparation inégales donc. Et entre la forme et le fond, les enseignants ne savent pas très bien ce qui doit primer. Christine Guimonnet enseigne l'histoire-géographie dans le Val-d'Oise. Elle est secrétaire générale de l'APHG, l'association des professeurs d'histoire-géographie, et a fait partie du jury du Grand oral.

"Quand l'épreuve nous a été présentée, on avait la sensation qu'il fallait vraiment valoriser cette partie-là. La manière dont l'élève va s'exprimer par rapport au fond, au contenu, c'est un peu frustrant. Quand une épreuve est pensée, réfléchie de manière plus précise, ça donne moins de marge d'interprétation. C'est mal pensé". Par ailleurs, les examinateurs n'ont pas de réunion d'harmonisation obligatoire pour rediscuter des notes et la grille d'évaluation n'est donné qu'à titre indicatif au jury.