Pascal Praud et vous - Législatives, propos anti-flic, Hellfest... Le best-of de la semaine du 24 juin

La campagne des élections législatives s'accélère, alors que le premier tour doit se tenir le dimanche 30 juin. Tout au long de la semaine, les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous ont pu réagir à l'actualité politique dense.(Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : Législatives 2024 : «Emmanuel Macron n'aime pas la France, il n'aime pas les Français (...) qu'il parte», déclare un auditeur

Ce lundi, selon un sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et Le Journal du Dimanche, le RN reste en tête des intentions de vote avec 35%, devant l'alliance de gauche qui grignote quelques points à 27%, tandis que le camp macroniste refait un peu de son retard à 20%.

Patrick Vignal, député sortant de la 9ᵉ circonscription de l'Hérault, est venu défendre le programme du parti présidentiel à quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées. Face à lui, Claude, un auditeur régulier, a fait part de sa déception face aux récents propos tenus par les membres de la majorité et surtout par le président de la République.

Mardi : Viol d’une fillette de 12 ans à Courbevoie : «Elle a été ciblée parce que juive», le récit glaçant de son avocate

L’événement a mis la France en émoi. Une dizaine de jours après le viol d’une fillette de 12 ans à Courbevoie, son avocate, Muriel Ouaknine-Melki, est revenue sur les faits. "Il est certain que cette petite fille a été ciblée parce que juive, et dans l'esprit de ses agresseurs, le fait qu’elle soit juive, ça signifie haine d'Israël, et ça signifie rejet de Gaza, rejet du peuple palestinien. Et c'est cela qu'on est venu lui faire payer. C'était une véritable expédition punitive", a-t-elle affirmé face à Pascal Praud.

Mercredi : Législatives 2024 : «On est massacré de charges et on ne voit pas le service public qui s'améliore», assure un chef d'entreprise

À quelques jours du premier tour des législatives, les chefs d'entreprises et auto-entrepreneurs sont inquiets du résultat qui en découlera quel que soit le parti politique qui en sortira vainqueur. "Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je me rends compte qu'on est massacrés de charges, de taxes et de tout ce qu'il faut payer pour des choses qu'on ne verra jamais", a déclaré Rodolphe, auditeur régulier d'Europe 1 et l'invité de l'émission "Pascal Praud et vous".

Jeudi : Législatives 2024 : «Celui qui va essayer de mettre de l'ordre dans le pays (...) va se prendre les pieds dans le tapis», estime un auditeur

Jeudi, Marine Le Pen a fait monter la tension sur une possible cohabitation en affirmant que le titre de "chef des armées" pour le président de la République est "honorifique". "Que ce soit les uns ou les autres, le tapis va être tellement épais que celui qui va essayer de mettre de l'ordre dans le pays, je pense qu'il va se prendre les pieds dans le tapis parce que ça ne va pas être simple", a déclaré Jean-Pierre, auditeur régulier d'Europe 1 et invité de l'émission "Pascal Praud et vous".

Vendredi : Propos anti-flic sur les manifestations de gauche : «Je ne reprendrai pas à mon compte ces slogans», assure Manon Aubry

Lors des manifestations, les policiers en prennent pour leur grade avec des slogans "anti-flics". Manon Aubry, présidente de la gauche au Parlement européen, explique que la France Insoumise ne reprend pas ces propos. "Je vais être très clair, je ne reprendrai pas à mon compte ces slogans. Maintenant, il y a une question fondamentale qui nous est posée, c'est comment on rétablit de la confiance entre la population et sa police républicaine", explique-t-elle face à Pascal Praud.

Bonus : «Au Hellfest, un chapiteau ne passe que de la variété française et c'est blindé tous les soirs», confie un habitué du festival

Devenue rituelle au début de l'été, la vague Hellfest s'apprête à déferler sur la petite commune de Clisson (Loire-Atlantique), dans le vignoble nantais : 60.000 personnes par jour sont attendues du jeudi 27 juin au dimanche 30 juin pour acclamer Metallica, les Foo Fighters ou Shaka Ponk. Le Hellfest s'est progressivement imposé au fil de ses dix-sept éditions comme le plus gros budget des festivals de musique français, avec 38 millions d'euros cette année. Pourtant, au Hellfest, les festivaliers n'écoutent pas que de la musique extrême.

"Au Hellfest, il y a un chapiteau qui ouvre la nuit et ils ne passent que de la variété française et il est blindé tous les soirs. On écoute de Céline Dion, Laurent Voulzy et Gilbert Montagné", a déclaré Thomas, festivalier régulier au Hellfest.