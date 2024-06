Trois jours avant le premier tour des élections législatives, le 30 juin prochain, les différents partis politiques lâchent leurs dernières cartouches. Ce jeudi 27 juin, Marine Le Pen a fait monter la tension sur une possible cohabitation en affirmant que le titre de "chef des armées" pour le président de la République est "honorifique". "Que ce soit les uns ou les autres, le tapis va être tellement épais que celui qui va essayer de mettre de l'ordre dans le pays, je pense qu'il va se prendre les pieds dans le tapis parce que ça ne va pas être simple", a déclaré Jean-Pierre, auditeur régulier d'Europe 1 et invité de l'émission "Pascal Praud et vous".