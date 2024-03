Pascal Praud et vous - «L'autopsie est bâclée», selon Stéphane Goldenstein, avocat de Christine Dupont de Ligonnès

Elle est seule contre tous. Christine Dupont de Ligonnès ne veut pas lâcher l'affaire. Pour elle, son frère, Xavier n'est pas le meurtrier de sa femme et de ses quatre enfants. Depuis 13 ans, avec l'aide de son mari, le couple a écrit ses conclusions dans un livre pour contredire l'enquête. Sur l'émission Pascal Praud et vous, son avocat, Stéphane Goldenstein, explique que l'autopsie des corps serait faussée. L'autopsie a été bâclée. Nous n'avons plus de corps puisqu'ils ont été incinérés très très rapidement", explique-t-il au micro d'Europe 1.