Pascal Praud et vous - Laetitia, atteinte du syndrome de l'accent étranger : «Le chirurgien n'a pas trouvé d'explication»

Son histoire a fait le tour de la presse : Laetitia, une Sarthoise de 47 ans, parle français avec un accent anglais depuis son opération des amygdales en juin 2014. Interrogée dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, elle explique qu'il n'y a pas de solution pour corriger ce syndrome. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Opérée des amygdales en juin 2014, Laetitia, hôtesse de caisse dans la Sarthe, a développé un accent anglais dont elle ne peut plus se débarrasser. Son histoire a fait le tour des médias, et invitée dans l'émission Pascal Praud et vous, elle souligne le fait que les médecins étaient incapables de trouver l'origine de ce changement de voix. "Le chirurgien que j'ai rencontré n'a pas trouvé de soucis, d'explication. C'est ma cousine dans le milieu médical qui a fait des recherches et a commencé à me parler du syndrome de l'accent étranger", affirme-t-elle sur Europe 1.