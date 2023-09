Pascal Praud et vous - «Je ne supporte plus le terrain» : un policier blessé à plusieurs reprises clame son ras-le-bol du métier

Entre 21.000 et 26.000 personnes devraient manifester ce samedi, selon les informations d'Europe 1, pour protester contre les violences policières. À la veille de ce mouvement qui divise la scène politique, Pascal Praud a reçu dans l'émission Pascal Praud et vous un policier, qui a exercé dans la région lyonnaise avant d'être récemment muté en Île-de-France. Au micro d'Europe 1, il explique avoir été blessé à plusieurs reprises dans sa carrière, notamment lors de refus d'obtempérer, et dit qu'il ne "supporte plus d'être sur le terrain".