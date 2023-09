INFO EUROPE 1 - Manifestation contre les violences policières : entre 21.000 et 26.000 personnes attendues partout en France

Entre 21.000 et 26.000 manifestants sont attendus partout en France dans des marches samedi "contre le racisme systémique, les violences policières et pour les libertés publiques", à l'appel d'une centaine de syndicats, associations et partis politiques, comme La France insoumise. Une centaine de manifestations sont anticipées par le renseignement territorial.

Des risques de troubles à l'ordre public ont été identifiés à Angers (49), Caen (14), Toulouse (31), Grenoble (38), Bordeaux (33), Saint-Étienne (42), Le Puy-en-Velay (43), Vandœuvre-lès-Nancy (54) et Pau (64).