Pascal Praud et vous - «Je l'ai intercepté dans le couloir» : le témoignage du boulanger d'Uzès qui a repoussé un individu armé d'un fusil

Le 10 mai dernier, un boulanger d'Uzès dans le Gard est intervenu dans une altercation entre un homme et deux femmes, avant d'être pris à partie par l'individu. Il témoigne dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Devant sa boulangerie d'Uzès dans le Gard, Cyril assiste à une altercation entre un jeune homme et deux jeunes femmes le samedi 10 mai dernier, aux environs de 5h30. "On a entendu des bruits, donc je suis sorti voir, et je me suis interposé pour protéger les deux jeunes filles, ce qui a fortement déplu à l'individu", raconte-t-il ce jeudi dans l'émission Pascal Praud et vous, expliquant que l'homme est revenu quelques minutes plus tard dans sa boulangerie, armé d'un fusil, comme on peut le voir sur les images de vidéosurveillance qui circulent activement sur les réseaux sociaux.

"Quand il est entré dans le magasin, je l'ai vu à l'écran, donc je suis tout de suite allé à sa rencontre pour l'intercepter dans le couloir. Il ne m'a pas vu arriver, et je suis sorti de manière à protéger mon employé. J'ai réussi à le désarmer du mieux que je pouvais", relate-t-il sur Europe 1.