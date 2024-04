Pascal Praud et vous - Philippe Candeloro sur le patinage d'aujourd'hui : «Je n'ai pas fait le même sport que ce que l'on voit maintenant»

Il est sans doute le patineur que tous les Français connaissent. Philippe Candeloro était l'invité jeudi de l'émission Pascal Praud et vous, à l'occasion de la tournée de l'équipe de France de patinage artistique. Le double-médaillé olympique de bronze, aux Jeux de Lillehammer en 1994 et de Nagano en 1998, a évoqué le niveau du patinage d'aujourd'hui, radicalement différent de celui de son époque. "Je n'ai pas fait le même sport que ce que l'on voit aujourd'hui. À mon époque, on faisait un quadruple [axel] dans le programme, on pouvait être champion olympique. Aujourd'hui, on a cinq ou six quadruples [axels] dans le programme, il y a plein de difficultés autour...", a-t-il affirmé au micro d'Europe 1.