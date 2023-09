Pascal Praud et vous - Inceste : «La mort [de l'agresseur] n'est même pas une punition suffisante», témoigne une victime

Dans le magazine Elle, Emmanuelle Béart livre un témoignage bouleversant. L'actrice française raconte avoir été victime d'inceste entre ses 10 et ses 14 ans, et évoque la difficulté de vivre avec ce traumatisme. Une histoire qui parle à Natacha, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous. Au micro de Pascal Praud, cette mère de famille âgée de 43 ans aujourd'hui revient sur son passé, où elle-même a été victime d'inceste par un oncle lorsqu'elle avait 6 ans. Pour elle, aucune peine prononcée contre l'agresseur ne pourrait être un "soulagement" à ses yeux. "La mort n'est même pas une punition suffisante", estime-t-elle.