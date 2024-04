Une semaine du 8 avril chargée d'une actualité peu reluisante. Pascal Praud et les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous ont réagi ces derniers jours à une actualité chargée, et bien souvent dramatique, avec l'émotion toujours vivace suite à la mort d'un adolescent de 15 ans à Viry-Châtillon et l'attaque au couteau à Bordeaux sous fond de désaccord religieux. Des événements sur lesquels les auditeurs ont réagi en direct.

Des moments plus légers sont venus égailler la semaine de l'émission avec la venue dans les studios de l'acteur Patrick Chesnais qui a présenté sa nouvelle pièce de théâtre. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : "Pourquoi ne pas mettre en place un couvre-feu pour les mineurs", propose un auditeur contre l'hyperviolence chez les jeunes

Alors que les violences commises par des jeunes personnes aux abords et dans les établissements scolaires émaillent l'actualité depuis plusieurs jours, Jean-Pierre, retraité de 62 ans, propose une solution pour stopper ces phénomènes. L'auditeur, heureux grand-père d'un adolescent de 15 ans et habitant de l'Essonne, a été particulièrement touché par la mort d'un jeune homme du même âge tabassé à proximité de son collège à Viry-Châtillon. "Les politiques ont bien pris la décision de nous confiner, alors il faut qu'ils aient le courage de prendre des décisions importantes. Pourquoi ne pas mettre en place un couvre-feu pour les mineurs ?", s'interroge Jean-Pierre sur Europe 1.

Mardi : les parents ont une responsabilité dans la pratique de lecture de leurs enfants, selon un auditeur

Les jeunes s’éloignent-ils de la lecture ? C’est en tout cas ce que révèle une étude alarmante publiée par le Figaro. Selon cette enquête réalisée par Ipsos, la pratique de la lecture s’effondre chez les jeunes Français. Thierry, un auditeur, estime que les parents sont responsables de ce qu’ils mettent dans les mains de leurs enfants.

Mercredi : "Il faudrait que tous les fonctionnaires aient une évaluation annuelle", pointe une auditrice

Le gouvernement a récemment musclé son discours sur le temps de travail et les licenciements dans la fonction publique, une inflexion applaudie par le patronat. Le statut des fonctionnaires "n'a jamais expliqué qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail", a affirmé mercredi le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini. Mais pour Annick, une auditrice de Pascal Praud et vous, il faut que "tous les fonctionnaires aient une évaluation annuelle avec des objectifs à réaliser". "À partir de là, on leur donne la prime", réclame-t-elle.

Jeudi : "On remarque une montée de l'insécurité dans la ville ces dernières années", témoigne une policière après l'attaque au couteau à Bordeaux

Bordeaux en proie à l'insécurité. Une attaque au couteau est survenue mercredi sur les quais de la Garonne à Bordeaux, faisant un mort et un blessé. L'assaillant a été tué par des policiers alors qu'il tentait de s'enfuir. Anne-Sophie Balme, secrétaire zonale alliance Police Nationale Nouvelle-Aquitaine, a témoigné sur l'insécurité croissante dans la ville girondine. "Il est vrai que Bordeaux a changé ces dernières années, on a noté une recrudescence des attaques au couteau et une insécurité qui monte", a souligné l'agente de police.

Vendredi : Intérimaire qui refuse d'enlever son voile pour travailler : "Nos compatriotes musulmans doivent s'indigner de ce comportement", estime le juriste Amine Elbahi

Le gérant d'un magasin de Geox à Strasbourg a refusé, ce jeudi, à une intérimaire de travailler, car elle refusait de retirer son voile. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux où elle est devenue virale. Depuis, le gérant a reçu de nombreuses menaces de mort. Le juriste Amine Elbahi estime que les Français de confession musulmane doivent "s'indigner" du comportement de la jeune femme mise en cause. "Ce comportement est le fruit de ma génération et il n'est pas prescrit par l'islam et il vise à imposer des codes culturels et même de la provocation", a-t-il ajouté.

Bonus : "Avant 40 ans, on joue, après, on est", quand Patrick Chesnais revient sur l'évolution des acteurs

L'acteur Patrick Chesnais est revenu sur la pratique du métier d'acteur au fil du temps. Pour imager sa vision, Patrick Chesnais a repris une phrase du célèbre acteur Philippe Noiret : "Avant 40 ans, on joue, après, on est". Pour le comédien, plus l'acteur vieillit, plus il pourra se servir des expériences qu'il a vécues pour rendre une performance d'incarnation "plus proche de la vérité".