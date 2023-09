Pascal Praud et vous - Hausse du prix des carburants : «On est pris à la gorge», déplore un auditeur

Voilà un sujet qui ne ravit pas les automobilistes. Le prix des carburants augmente en ce début de mois de septembre, et cela se ressent au moment de passer à la caisse. C'est le cas pour Sébastien, ouvrier, qui a souhaité réagir dans l'émission Pascal Praud et vous, tous les jours de 11 heures à 13 heures. Au micro de Pascal Praud, l'auditeur d'Europe 1 confie être obligé de tout compter pour faire des économies. "Il faut qu'on fasse un budget gasoil. Il faut qu'on fasse un budget courses (...). On est pris à la gorge", souffle cet automobiliste.