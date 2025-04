Le syndicat SUD-Rail a posé des préavis de grève pour le 7 mai, et le week-end du 9 au 11 mai, tandis que la CGT Cheminots appelle également à la grève à partir du 5 mai prochain. Fabien Villedieu, syndicaliste, défend ce timing dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Au retour des beaux jours, des prévis de grève fleurissent à la SNCF. Le syndicat SUD-Rail a posé un préavis pour les conducteurs de train le 7 mai, et pour les contrôleurs du 9 au 11 mai prochain, au moment du pont du 8-Mai. En parallèle, la CGT-Cheminots appelle également à la grève à partir du 5 mai.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi SNCF : un influent collectif de contrôleurs soutient la grève des 9 au 11 mai

Fabien Villedieu, délégué syndical de SUD-Rail, défend cette temporalité dans l'émission Pascal Praud et vous, en soulignant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour les usagers. "Il y avait des vacances scolaires (de printemps) et on n'a pas appelé à la grève. On a fait cet effort parce qu'on ne voulait pas qu'on nous ressorte qu'à chaque fois qu'il y a des vacances, SUD-Rail est en grève (...). Il va falloir nous dire exactement quand a-t-on le droit d'exercer ce droit constitutionnel parce que j'ai l'impression que quelle que soit la date qu'on choisit, ça ne va toujours pas", s'agace-t-il.