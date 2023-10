Pascal Praud et vous - Gendarmerie : «Les nouvelles recrues ne sont pas d'un bon niveau», déplore un formateur

200 nouvelles brigades de gendarmerie vont être installées partout en France pour lutter contre l'insécurité. Le président Emmanuel Macron doit l'annoncer ce lundi, mais ces nouvelles brigades seront-elles efficaces ? Nicolas, gendarme depuis 20 ans et aujourd'hui formateur, s'inquiète des capacités des nouveaux candidats dans l'émission Pascal Praud et vous. "Si le niveau des recrues est bon ? Malheureusement non. La gendarmerie a vu la qualité de ses nouvelles recrues décroître", regrette-t-il au micro de Pascal Praud, énumérant les différents domaines dans lesquels les jeunes gendarmes ont plus de mal que leurs prédécesseurs.